Milik espulso, lo Stadium protesta e intona cori contro la Figc

Arkadiusz Milik ha lasciato la Juventus in 10 uomini contro 11 nel corso del primo tempo della sfida che vede i bianconeri affrontare l'Empoli in casa. Il centravanti polacco è entrato in scivolata scomposta per contendere la palla all'attaccante empolese Alberto Cerri (rinforzo di mercato invernale e subito centrale per Nicola) senza però mai prendere la sfera e, anzi, arrivando a colpire direttamente l'avversario con piede a martello sulla tibia.



L'arbitro Marinelli aveva estratto il giallo in un primo momento, salvo poi essere richiamato dal Var Doveri alla On Field Review e al monitor si è convinto a cambiare il colore del cartellino in rosso. Al momento dell'espulsione è arrivata anche la reazione scomposta dei tifosi bianconeri presenti allo Stadium che hanno subito intonato dei cori contro la Lega Serie A che organizza il campionato.