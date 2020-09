La trattativa che porterà Milik a vestire la maglia della Roma si è finalmente sbloccata. Il polacco non ha rinnovato il contratto con il Napoli e così è finito sul mercato. La scadenza con il Napoli è a giugno 2021, così l'unico obiettivo per il club partenopeo era quello di far cassa e di ricavarne il più possibile dalla sua cessione.



Milik, dunque, andrà alla Roma. Mancano davvero gli ultimissimi dettagli ed il sì finale. Ma il giocatore fino all'ultimo ha atteso la Juventus, suo obiettivo principale fin da quando sedeva Sarri sulla panchina bianconera. Ad oggi, però, l'ipotesi è definitivamente tramontata: secondo quanto scritto dal Corriere dello Sport, ieri Paratici ha chiarito all'agente di Milik, David Pantak, che la Juve ha deciso di puntare su Dzeko.