Negli scorsi giorni la Juve si è portata avanti imbastendo l'operazione, martedì la decisione di andare dritti sul polacco nel caso in cui l'entourage di Memphis Depay non avesse aperto a rivedere sensibilmente le proprie richieste. E. Perché se mancano ancora gli ultimi dettagli sia col giocatore che con l'Olympique Marsiglia è anche vero cheNella speranza di tutte le parti in causa che si possa chiudere tutto già nella giornata di giovedì, così da poter far arrivare in città anche lo stesso Milik per quelli che rimarranno i proverbiali ultimi passaggi: visite mediche, firme, annunci., di poco superiore ai 3 milioni netti: se poi la Juve dovesse riscattare il cartellino, Milik vedrà sul suo contratto il 30 giugno 2026 quale data di scadenza. Manca poco col giocatore, manca poco anche tra club. Da segnalare come anche il Napoli rimanga spettatore assolutamente interessato: il club partenopeo ha infatti confermato un diritto sulla futura rivendita del 20%. Il centravanti per completare l'attacco bianconero è Milik, alla Continassa si andrà avanti a oltranza.