Secondo quanto riporta Sky Sport il Napoli avrebbe già detto no a due possibili scambi con la Juve che non molla Milik. Sia Pellegrini che Romero non scaldano il club azzurro che invece sarebbe interessato a Bernardeschi. L'ex viola, a sua volta, ha problemi per ciò che riguarda i diritti d'immagine recentemente ceduti alla Roc Nation.