Arkadiusz Milik non verrà alla Juventus. Questo ormai è chiaro da tempo. Ma non andrà neppure alla Roma, dato che l'arrivo di Morata a Torino implica la permanenza di Edin Dzeko in giallorosso. L'attaccante polacco rimane dunque un giocatore da cedere per il Napoli. Quale sarà la sua destinazione? Un paio di suggestioni vengono riportate oggi da Sky Sport e riguardano entrambe la Premier League: la più probabile pare il Tottenham, in caso dovesse partire Dele Alli, altrimenti si è parlato pure dell'Everton (dove ritroverebbe Ancelotti) in caso di partenza dell'ex Juve Moise Kean.