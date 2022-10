In panchina nelle ultime due di campionato, ma con ogni probabilità di nuovo titolare al fianco di Vlahovic domani sera a Lisbona contro il Benfica: la Juve si affida all'esperienza e al fiuto del gol di Arkadiusz Milik per tenere accesa la flebile speranza di qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Nel frattempo, il polacco si sta ambientando a Torino insieme alla sua Agata Sieramska, modella con un fisico mozzafiato che ha già postato sui propri social qualche foto in maglia bianconera.



