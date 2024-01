Milik salta Inter-Juve: diffidati e squalificati per il Derby d'Italia

Redazione CM

Brutta notizia per la Juventus e Massimiliano Allegri: Arkadiusz Milik è stato espulso durante la sfida con l'Empoli allo Stadium e salterà per squalifica il big match con l'Inter della prossima giornata di Serie A (23° turno).



L'EPISODIO - L'episodio che ha fatto scattare l'espulsione per Milik è avvenuto al 18' del primo tempo di Juventus-Empoli. L'attaccante polacco si è reso protagonista di un duro intervento sull'attaccante dei toscani Alberto Cerri: intervento in scivolata con gamba tesa, ha colpito l'avversario poco sopra la caviglia.



VAR DECISIVO - L'arbitro Livio Marinelli ha inizialmente estratto il cartellino giallo, ma è stato richiamato dal VAR (Doveri-Valeri) all'on field review: dopo aver rivisto l'azione, il direttore di gara è tornato sui suoi passi cambiando il cartellino giallo in rosso, lasciando in inferiorità numerica la formazione bianconera.



PRIMA ESPULSIONE - Quella di Milik è la prima espulsione diretta per un giocatore della Juventus nella Serie A 2023/24. E conquista anche un primato: è l'espulsione casalinga più veloce nella storia del club bianconero da quando sono stati istituiti i cartellini (1970/71) a pari merito con Juan Cuadrado, espulso al 18' di Juve-Fiorentina 0-3 del 22 dicembre 2020.



QUANTE PARTITE SALTA MILIK - Milik salterà sicuramente la prossima partita di campionato con l'Inter (23ª giornata di Serie A, domenica 4 febbraio ore 20.45), difficile si configurino i presupposti per una squalifica più lunga. L'attaccante polacco dovrebbe quindi tornare a disposizione di Allegri per la 24ª giornata di Serie A contro l'Udinese (lunedì 12 febbraio, ore 20.45).



CHI GIOCA CONTRO L'INTER - Tegola per Allegri, che avrà quindi una risorsa in meno in attacco in vista della sfida scudetto con l'Inter. Restano a disposizione Dusan Vlahovic Kenan Yildiz, da valutare Federico Chiesa mentre Moise Kean è in uscita.