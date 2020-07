Manca ancora l’accordo con il Napoli, ma l’intesa raggiunta con Arkadiusz Milik dà alla Juventus l’assist giusto per portare il giocatore a Torino. Ne sono convinti i bookmakers che da settimane seguono gli sviluppi di mercato legati all’attaccante polacco: i quotisti, in particolare, hanno chiuso le scommesse sulla squadra nella quale giocherà Milik nella prossima stagione, che fino a qualche giorno fa vedeva un testa a testa tra l’Atletico Madrid e i bianconeri. La squadra di Sarri, riferisce Agipronews, aveva oscillato tra quota 4,00 e 1,75, i Colchoneros erano invece arrivati a 2,25; un duello che per gli analisti si è definitivamente risolto a favore dei campioni d’Italia.