Il presidente del Napoli, De Laurentiis continua a chiedere 18 milioni di euro per cedere a gennaio l'attaccante polacco Milik, in scadenza di contratto a giugno. Sulle sue tracce di sono Atletico Madrid e Fiorentina, sullo sfondo restano Juventus e Roma. In Inghilterra lo seguono Newcastle, West Ham e Tottenham.



Invece il Napoli ha deciso di congelare la partenza del centravanti spagnolo Fernando Llorente, che ha detto no alla Sampdoria. Sempre secondo il Corriere dello Sport, in entrata il club azzurro monitora sempre i terzini sinistri Emerson Palmieri del Chelsea e Junior Firpo del Barcellona, ma eventuali ingressi restano strettamente connessi a eventuali cessioni (di Ghoulam e Malcuit). Sul fronte degli esterni d'attacco i prediletti sono Florian Thauvin (in scadenza di contratto col Marsiglia) e Jeremie Boga del Sassuolo.