Pur di andare alla Juve, Arek Milik sarebbe disposto a prendere la metà dell'ingaggio di Gonzalo Higuain. A rivelarlo è La Gazzetta dello Sport, secondo la quale il primo giocatore a lasciare la Juventus dovrebbe essere proprio il Pipita, che con con uno stipendio di 15 milioni di euro lordi non è più un lusso che possono permettersi i bianconeri. Così, per sostituirlo, in pole c'è Milik.