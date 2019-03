L'attaccante polacco del Napoli, Arkadiusz Milik ha dichiarato a Sky Sport: "Dopo le difficoltà dovute agli infortuni, questo è il mio primo vero anno qui. Non sono ancora al 100%, credo di poter fare meglio e di crescere ancora tanto come calciatore. Intanto sono felice di questa stagione, sto giocando con continuità e ho segnato tanti gol. Il più bello? Quello su punizione contro la Lazio".



"Lewandoski, Kane e Suarez sono tutte punte forti, che fanno tante cose buone: devo riuscire a prendere qualcosa da tutti loro. Dzeko? E' un grande centravanti, che tiene palla, fa salire la squadra e segna tanti gol: è un esempio. Sono felice qui e voglio rimanere a Napoli, poi vediamo cosa succede". "Ancelotti? Ho un buon rapporto con lui, è una grande persona e un grande allenatore. Ha vinto tanto e se faccio bene in campo è ancora più contento. Non ho mai detto che Insigne non merita la fascia da capitano, è una grande persona e si merita tutto, anche se qui ci sono pure altri giocatori che hanno valori tali da poter indossare la fascia".



"In Europa League con l'Arsenal è quasi una finale anticipata, per vincere qualcosa di importante devi battere le squadre più forti. Se superiamo questo ostacolo, saremo più vicini al nostro obiettivo. In Champions l'Ajax è molto difficile da battere, ha tanti giovani forti come de Jong e gioca un calcio molto offensivo. La Juve è favorita, ma ad Amsterdam sarà dura e l'Ajax avrà le sue occasioni per fare gol".