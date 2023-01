Sergej Milinkovic-Savic torna al gol rompendo un digiuno di nove partite in campionato e si gode il poker rifilato dalla Lazio al Milan. A fine partita, il centrocampista è intervenuto a Dazn: "Dove si piazza questa vittoria? Possiamo dire che è al primo posto. Una bella vittoria con lo stadio pieno, davanti ai nostri tifosi abbiamo fatto una bella partita. E' meritata. Adesso piedi a terra, testa bassa e andiamo avanti".



DOVE PUO' ARRIVARE LA LAZIO - "Se giochiamo come le ultime tre partite tanto in alto. Poi ci sono sempre i momenti in cui caliamo, prima li togliamo prima andiamo in alto".



LAZIO DA SCUDETTO? - "Perché no? Dopo una partita così contro i campioni dell'anno scorso perché no".



VOCI SUI POCHI GOL - "Certo che mi sono schierato al fantacalcio, sempre (ride, ndr). Avevo un feeling col Milan, quindi +3 al Fanta! Me lo sentivo".