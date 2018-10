Nuovi dettagli dal Messaggero sull'affare sfumato per Milinkovic-Savic dalla Lazio al Milan. I rossoneri avevano formulato una proposta "modello leasing": 40 milioni cash, più tre rate da 40 fino al 2021. Ma l'operazione era considerata "non facilmente ammortizzabile sul cartellino per ottenere una plusvalenza significativa" da Lotito.