Anche l'Inter sogna Milinkovic. A dare la notizia è il sito lalaziosiamonoi.it, che però sottolinea anche che si tratta di un desiderio molto difficile da realizzare. Inzaghi, è cosa nota, stravede per il Sergente, ma Lotito chiede tantissimi soldi (almeno 70-80 milioni, ndr) che per ora i nerazzurri non hanno. A meno che non parta Barella, ma - si legge sempre nello stesso articolo - si tratta di uno scenario, ad oggi, da fantamercato.



Dalle parti della Pinetina, però, sembra sia nata l'idea di proporre anche una contropartita ai biancocelesti, per provare ad abbassare le richieste economiche. I nerazzurri sanno dell'apprezzamento di Sarri per un profilo come Pinamonti per l'attacco. Anche così tuttavia, la pista sembra molto complicata. Difficilmente il patron laziale ha portato avanti trattative con scambi di cartellini. Mai dire mai, comunque. L'interesse c'è e va registrato, anche se, al momento, appare difficile considerare l'Inter una vera pretendente al centrocampista serbo.