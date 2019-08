Scacciati i fantasmi di calciomercato provenienti dall'Inghilterra, con il gong finale ieri alle 18, per Milinkovic svanisce forse anche l'ansia derby. Gli accertamenti strumentali, come riporta il Messaggero, hanno regalato ottimismo. Ha un problema inguinale alla coscia, niente tendine del ginocchio, che ad aprile lo fece uscire dal campo in lacrime.



MILINKOVIC INFORTUNIO - Contro l'Al Shabab, in amichevole, ha sentito tirare, è stato sottoposto ad esami. Dovrebbero bastare 15 giorni per il recupero, potrebbe farcela per la Samp. Ci vuole prudenza, non si può rischiare di compromettere tutta la stagione di Milinkovic. Anche perché potrebbero ancora bussare Psg e Real con 80 milioni, meglio non parlare troppo delle sue condizioni.