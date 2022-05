Numeri impressionanti quest'anno per Milinkovic con la Lazio. Il serbo ha totalizzato 37 presenze in A quest'anno, per un totale di 3330 minuti in campo e ha percorso 431,568km in totale, con una media di oltre 11,6km a partita. Dati da stacanovista raccontati ieri sera durante la trasmissione Lazialità in TV.



STRAPOTERE - Il Sergente biancoceleste è primo per palloni intercettati (86), passaggi riusciti (1872) e contrasti vinti (267). Dimostrazione di quanto il suo impatto sia determinante sia in fase offensivia, si in quella difensiva. Uno strapotere fisico e tecnico in mezzo al campo che lo ha portato ad essere il centrocampista che ha tirato di più in porta - 31 i tentativi totali - e quello che ha segnato più gol di testa, con ben 4 dei suoi 11 gol in campionato arrivati così. Al contempo però, il classe '95 è anche primo nei top-5 campionati d’Europa, tra i calciatori nel suo stesso ruolo, per recuperi effettuati (288).



PRIMA OFFERTA - Con queste statistiche non sorprende che sia corteggiato dai migliori club europei. Oggi Repubblica riporta la notizia di una prima offerta concreta arrivata a Formello: il Manchester United ha messo sul piatto 55 milioni di euro. Lotito vuole di più. Ma a prescindere dalle cifre, tutti nell'ambiente Lazio sanno già che uno così è praticamente impossibile da sostituire.