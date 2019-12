Uno stop&gol che ricorda Maradona. La rete di Milinkovic alla Juventus ha fatto venire in mente a molti gol fantastici del passato. Vicino e lontano: dal colpo di Suarez contro l'Espanyol nel 2006 fino ad arrivare a Maradona.



COME MARADONA - Uno dei suoi marchi: stop e tiro immediato. Indimenticabile la rete contro il Milan a fine aprile del 1987. Come riporta il Corriere dello Sport, l'assist era stato di Bruno Giordano, Maradona scarta Nuciari e manda in visibilio l'intero stadio. Non solo, anche Baggio in Juventus-Brescia nel 2001, lanciato da Pirlo, fece un gol simile. I paragoni sono illustri, Milinkovic ha segnato una rete davvero storica.