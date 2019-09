Il colpo dell'estate non è de Ligt, o Ribery. Per qualcuno anche rimanere, convincdere un giocatore a credere in un progetto, è paragonabile ad un grande acquisto. Milinkovic è stato oggetto del desiderio delle grandi per tutta l'estate: ora vuole esplodere con la Lazio.



MILINKOVIC DEVE FARSI PERDONARE - Ieri ha svolto differenziato, ma contro la Spal ci sarà. Deve farsi 'perdonare' il rigore procurato alla Roma, vuol entrare in classifica marcatori. E sogna il rinnovo, tra poco arriverà: come riporta il Messaggero, saranno fondamentali gol e assist. Non solo per la Champions, anche per raggiungere i bonus contrattuali.