-Day. Alla fine è arrivato il giorno di Milinkovic Savic, ma non è arrivato Milinkovic. Era atteso insieme a Caceres, nulla di fatto. Dopo i Mondiali in Russia con la sua Serbia, da più parti si aspettava un'offerta monstre, capace di convincere Lotito a cederlo.Il tempo è alleato della Lazio: la base d'asta altissima, 120 milioni di euro, per ora ha scoraggiato le pretendenti, nessuno si è ancora avvicinato alla cifra scelta da Lotitto. Il Real Madrid e il Manchester United sembrano fuori dai giochi, orientati verso altri profili, mentre, come ripota il Corriere dello Sport,Non ci saranno sconti: a meno di clamorosi rialzi o impennate, il serbo partirà dopodomani col resto della squadra per la seconda parte del ritiro, come di consueto in Germania. Il suo futuro è in bilico ma passano i giorni, e la sua permanenza non è più impossibile.