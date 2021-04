Un'incornata poderosa all'ultimo respiro per mantenere viva la speranza della Lazio di conquistare la qualificazione alla prossima Champions League. Milinkovic-Savic c'è sempre nei momenti importanti,Ogni estate, da almeno quattro anni a questa parte, è il pezzo pregiato che può essere sacrificato. A patto però che arrivi l’offerta giusta.Che fino a un anno fa per il centrocampista prendeva in considerazione solo offerte dai 100 milioni in su. Il suo valore attuale, da mercato post Covid, si aggira sui 60 milioni di euro.Sergej rappresenta il prototipo del centrocampista perfetto per l'idea di calcio di Conte che nella passata stagione aveva fatto il suo nome a Suning. Marotta stravede per il nazionale serbo e aveva provato a portarlo alla Juventus senza successo. Ora per l'Inter non ci sono le condizioni per provare a imbastire una trattativa con il Presidente LotitoUna missione che si preannuncia difficile perché subordinata a qualche cessione importante. Anche perché il giocatore è blindato (ha un contratto con scadenza luglio 2024) e a Roma si trova decisamente bene.