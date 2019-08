Una partita da vero big. Milinkovic Savic contro la Samp ha tirato fuori dal cilindro giocate importanti e assist, una prestazione eccellente che ha regalato alla Lazio i 3 punti. Tifosi e addetti ai lavori applaudono, ma non solo: anche un compagno di squadra rimane a bocca aperta.



MILINKOVIC AL TOP - Le giocate top del serbo non sono passate inosservate, è Joaquin Correa, su Instagram, quasi incredulo, a chiedergli nei commenti: "Ma che giocatore sei?". Uno spot per il serbo, che la Lazio è riuscita fino ad ora a trattenere nonostante le lusinghe ricevute dai top club europei.