E se fossero gli ultimi due gol all'Olimpico?. Anche se non è da esludere un possibile terzo scenario, per il quale il giocatore potrebbe rimanere fino alla fine della prossima stagione senza nuovi accordi per poi svincolarsi a zero. Difficile, ma Lotito non è nuovo a queste scelte.- Intanto Sergej segna. Regala il terzo posto alla Lazio e la qualifica per la nuova Supercoppa italiana. Dopo il primo gol corre ad abbracciare Radu; per lui si che è stata l'ultima partita con la Lazio. Quelli alla Cremonese sono stati ottavo e nono gol del serbo in campionato, solo la Lazio ha tre centrocampisti che hanno segnato almeno otto reti. Altri 90 minuti, poi si deciderà il futuro. Nei giorni scorsi Tare ha aperto alla possibile cessione, uscendo allo scoperto come mai era stato fatto in questi anni.. Le richieste della Lazio - dai 100 milioni in su, ma ora la valutazione è decisamente scesa - hanno sempre frenato le società interessate, ma stavolta di fronte a una proposta convincente potrebbero aprire all'addio.- La sensazione è che eventuali super offerte possano arrivare dall'Inghilterra:. In Italia? Sergej è sempre piaciuto alla Juve che però al momento ha altre priorità, ed è apprezzato da Maldini ma a certe cifre difficilmente i rossoneri si faranno avanti (il primo nome in quel ruolo è Loftus-Cheek). Il futuro di Milinkovic alla Lazio è in bilico, il contratto scade tra un anno. E se quello alla Cremonese fosse l'ultimo gol all'Olimpico?