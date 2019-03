Milinkovic abbatte l'Inter. Il cross perfetto di Luis Alberto sulla testa del serbo è decisivo: consegna alla Lazio 3 punti fondamentali nella corsa al quarto posto, contro una diretta avversaria. Questa è la prima rete di Milinkovic-Savic contro una big (togliendo il derby) con una dedica speciale.



MILINKOVIC INTER - Esultanza con bacio alla telecamera per Milinkovic, che urla la sua dedica in un momento così importante della stagione. Il pensiero speciale va alla mamma Milijana Savić, che festeggia il suo compleanno oggi: "Mamma ti voglio bene", la dedica in italiano dopo il gol decisivo contro l'Inter.