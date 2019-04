Milinkovic contro il Milan, sul campo e nel calciomercato, e ora vale molto, molto di più rispetto all'inizio, stentato, di stagione. Contro l'Inter si è sbloccato, è finalmente andato a segno contro una big, ora vuole fare il bis, sempre a Milano, stavolta contro il Milan. Chiedere ad Handanovic, cosa succede quando Milinkovic vola in cielo. Come riporta il Messaggero, il Milan ha provato in tutti i modi a prenderlo, ne ha riparlato a gennaio, a fine maggio, nonostante il fair-play, ci riproverà ancora.



MERCATO LAZIO - Contro il Milan, per ora, Milinkovic si gioca proprio quella Champions che i rossoneri stanno inseguendo. Può essere l'arma in più: è tornato ai suoi livelli, sta di nuovo dimostrando quanto vale. E il mercato risponde di conseguenza: le squadre di Manchester si sono rimesse in fila, Zidane lo ha indicato ai dirigenti del Real Madrid come possibile rinforzo nella ricostruzione post-Cristiano Ronaldo. Con i nuovi applausi, il prezzo del cartellino è cresciuto di nuovo, e ora Lotito chiederebbe 100 milioni per lui. Leonardo è avvisato.