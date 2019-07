Milinkovic è "irascibile e svalutato": come riporta Sportmediaset, Milinkovic in attesa della chiamata buona di calciomercato negli ultimi tempisarebbe diventato "più irascibile del solito" all'interno dello spogliatoio. Mister 100 milioni non vale più così tanto: solo 5 gol all'attivo durante la scorsa stagione lo hanno svalutato.



MERCATO LAZIO - Da registrare l'accelerazione dello United per Milinkovic, che per Inzaghi sarebbe diventato "quasi ingombrante", come nel momento dell'espulsione, insensata, contro il Chievo. Ora per Lotito diventa difficile non mantenere la promessa di quasi un anno fa a Milinkovic: il suo futuro sembra sempre più lontano da Roma.