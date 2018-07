Milinkovic salta le visite mediche (rimandate a domani?) ed il suo possibile sostituto è in rottura totale col club di appartenenza. Tra Ramires e lo Jiangsu è guerra. Come riporta il Corriere dello Sport, il brasiliano avrebbe chiesto al consiglio direttivo del club di essere svincolato: vuole lasciare la Cina per motivi personali. L’ex Chelsea non è stato inserito nella lista degli extracomunitari ed è stato messo fuori rosa. Vorrebbe andare via a zero, potrebbe rivolgersi alla FIFA. Il club cinese vorrebbe monetizzare: per prelevarlo dal Chelsea ha sborsato 30 milioni.



CALCIOMERCATO LAZIO - Il nodo è l'ingaggio per la Lazio, che lo avrebbe individuato come sostituto di Milinkovic: 11 milioni sono troppi, per lui è pronto un triennale da 4 milioni a stagione. Il brasiliano aspetterà offerte più vantaggiose o accetterà la Lazio? Tutto da definire, tutto dipende dal futuro di Milinkovic.