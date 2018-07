L'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus ha avuto effetti non solo sul mercato della Juve ma anche su quello di altre squadre di Serie A. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, Claudio Lotito è stato costretto ad abbassare il prezzo di Milinkovic-Savic da 150 a 120 milioni di euro. I bianconeri restano interessati ma al momento in pole rimangono Man United e Real Madrid. La Juve al momento osserva e aspetta: se davvero Mou dovesse andare all'attacco per Milinkovic-Savic i bianconeri preferirebbero Pogba al centrocampista della Lazio.