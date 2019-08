Il Sergente ha ripreso a comandare. Senza paura, a testa alta.lanciando segnali di un'annata da riscatto totale dopo l'ultima in tono minore. Il Manchester United ha flirtato col suo agente come con tanti altri senza mai presentare offerte ufficiali, il PSG rimane l'unica ipotesi credibile per il gradimento di Leonardo ma senza proposte in dirittura d'arrivo fin qui. Ecco perchése nessuno si presenterà con 80 milioni di euro complessivi, scenario che non presenta spunti concreti.in questa finestra di mercato anche perché il costo dell'operazione è inavvicinabile, ancor più senza vendere i tanti esuberi tra cui Icardi su tutti, ancora convinto di voler restare. Nessun discorso in piedi con la Lazio o con l'agente Kezman per le società italiane. Anzi, il presidenteal momento giusto, da ridiscutere in autunno con tempistiche non rapide ma ribadendo a Sergej la centralità nel progetto della Lazio. Che se lo tiene stretto, a meno di offerte folli dall'estero perché in Italia niente sta decollando.. Come prima, più che mai. Ascolta "Milinkovic, le voci di nuove offerte e la contromossa già preparata dalla Lazio" su Spreaker.