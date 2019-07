Ore calde per il futuro di Sergej Milinkovic-Savic: la trattativa con il Manchester United procede a oltranza. ​L'accordo tra il giocatore e i Red Devils è stato trovato sulla base di sei milioni di euro netti per cinque anni, resta ora da definire la base d'offerta da presentare alla Lazio e per questo, scrive Il Corriere dello Sport, l'agente del serbo Mateja Kezman è rimasto a Londra. Lo United parte da 75 milioni di euro più 15 di bonus (5 facili, 10 complicati), mentre Claudio Lotito vorrebbe arrivare più facilmente a quota 90: trattativa nel vivo e per questo il numero uno biancoceleste ha anticipato di due giorni il rientro dalle vacanze a Cortina (sarebbe dovuto tornare lunedì, è rientrato venerdì). Milinkovic-United, trattativa a oltranza: la Lazio aspetta la prima proposta ufficiale.