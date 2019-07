Milinkovic-Manchester, ci siamo. Come riporta il Corriere dello Sport, lo United vuole affondare per il centrocampista serbo della Lazio ma Lotito vuole 100 milioni per dare il via libera all'operazione, che sembra comunque già apparecchiata. Milinkovic Savic dovrebbe prendere la via della Premier League.



MERCATO LAZIO - Bisogna superare le resistenze di Lotito, e lo United dovrà affrontare la cessione di Paul Pogba prima di affondare il colpo. Corsa contro il tempo appena partita: entro due settimane il mercato in Premier terminerà, lo United vuole sondare tutte le piste. Farà un tentativo anche per Eriksen del Tottenham.