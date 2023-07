L'Arabia Saudita ha messo gli occhi sulla Serie A: già volato via Brozovic, tra i giocatori per i quali verrà fatto un tentativo c'è anche Milinkovic Savic. Secondo Il Messaggero per il giocatore è in arrivo una proposta da oltre 12 milioni a stagione; cifre difficile da pareggiare per Juventus e Inter, interessate al giocatore.