Sergej Milinkovic-Savic è sempre più vicino al Paris Saint Germain: oltre alle voci provenienti dalla Serbia, che danno l'affare già per fatto, secondo quanto appreso da Calciomercato.com l'accordo tra il calciatore, il suo agente Mateja Kezman e il club francese è già stato trovato per un contratto di cinque anni a più di cinque milioni di euro a stagione, mentre l'accordo tra la Lazio e il PSG è vicino ma non ancora concluso.



JUVE BEFFATA - Nelle ultime ore ci sono stati altri importanti contatti diretti tra il club francese e i biancocelesti: dopo aver ricevuto l'ok da parte del calciatore, il nuovo ds dei parigini Leonardo sta lavorando assiduamente per trovare l'intesa anche con Lotito. Quello del serbo rimane uno dei nomi più caldi del mercato, con la Juventus che è passata in secondo piano: il PSG ha inviato una mail contenente una proposta da 45 milioni di euro più 10 di bonus, Lotito ha rifiutato ma tra i due club i discorsi proseguono per trovare la fatidica intesa.



@AleDigio89