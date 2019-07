Sergej Milinkovic-Savic si appresta a diventare un nuovo calciatore del Manchester United e innescare un interessante domino di mercato per quanto riguarda i centrocampisti. Secondo Il Corriere dello Sport, l'agente del giocatore, Mateja Kezman, era a Londra ieri negli uffici dei Red Devils per provare a definire gli ultimi dettagli della trattativa. Il club inglese è pronto a versare 75 milioni di euro nelle casse di Lotito, più una serie di bonus che può salire fino a 15 al raggiungimento di determinate condizioni. Proprio su questo aspetto le parti sono ancora al lavoro, mentre Kezman dovrebbe incassare circa 10 milioni di commissioni in caso di buon esito della trattativa.



La Lazio spinge affinché i bonus pattuiti siano facilmente incassabili per arrivare almeno a quota 80 milioni come prezzo di vendita, col giocatore in attesa di novità a stretto giro di posta e speranzoso di potersi imbarcare per l'Inghilterra a breve. Per un Milinkovic in entrata, c'è un Pogba sempre più in uscita, col Real Madrid intenzionato a soddisfare la richiesta di mercato di Zidane. Con buona pace della Juve, che senza alcune cessioni pesanti non può permettersi l'ingaggio del francese.