Dalla Francia la bomba di mercato: secondo "Le 10 Sport" il Paris Saint Germain avrebbe tentato l'affondo per portare in Francia Sergej Milinkovic Savic, con il gradimento del giocatore, tentato dal corteggiamento del club di Parigi e dall'ingaggio monstre proposto.



NON SOLO MILINKOVIC - Da Formello non filtra nulla, non ci sono conferme in Italia dell'apertura di Milinkovic al Psg. Al contrario, il ragazzo ha appena rinnovato con la Lazio e ha anche comprato casa a Roma. Attenzione però: lo stesso sito ha parlato di una nuova priorità di Leonardo, sempre in caccia a Roma. Sarebbe Lorenzo Pellegrini il nuovo obiettivo di mercato del club. Il n.2 sulla lista dopo Milinkovic, o Leonardo farà shopping nella capitale appena potrà?