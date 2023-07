Che Sergej Milinkovic-Savic all'Al-Hilal in Arabia Saudita fosse un affare concluso lo aveva fatto capire già ieri il numero uno biancoceleste Claudio Lotito; la notizia di oggi, invece, è che il centrocampista Serbo ha posto la propria firma sul contratto che lo legherà al suo nuovo club per i prossimi 3 anni per uno stipendio complessivo di 60 milioni di euro. Ultimi dettagli, via libera definitivo e poi il Sergente volerà in Medio Oriente.



LAZIO CONVINTA - Sia dal giocatore stesso, che ha pregato il club che ha frequentato per gli ultimi 8 anni, sia dall'offerta dell'Al-Hilal, intorno ai 40 milioni, più bassa di quel che la Lazio era disposta ad accettare in un primo momento ma che è sufficiente in virtù della richiesta di Milinkovic. "Un atto di fede", così l'ha definito Lotito. Quindi 60 milioni in tre anni di stipendio, 40 circa per il costo del cartellino. Più le commissioni a carico del club acquirente: fanno oltre 100 milioni, è la risposta dell'Al-Hilal all'acquisto di Brozovic da parte dell'Al-Nassr e all'arrivo di Kanté all'Al-Ittihad.