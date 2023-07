In pole positionche nei prossimi giorni potrebbe essere costretta a salutare Paul Pogba, oggetto del desiderio dei sauditi dell'Al-Ittihad . Il centrocampista serbo, arrivato a Roma nell'estate 2015, considera finita la sua avventura con la Lazio,Lotito nei prossimi giorni farà un ulteriore tentativo, ma le chance che il serbo possa cambiare idea sono meno dell'1%, nellatesta dall'ex Genk c'è la voglia di provare qualcosa di nuovo, di sposare un nuovo progettoSecondo quanto scrive Il Giornale, ribadendo il desiderio del suo assistito di trasferirsi a Torino, dove ritroverebbe anche il fratello Vanja.(più di 2 milioni di euro netti in più rispetto allo stipendio attuale), per la fumata bianca manca l'accordo con la Lazio, che continua a valutarlo tra i 35 e i 40 milioni di euro. Come anticipato da Calciomercato.com,, profili graditi a Sarri, ma al momento c'è una netta differenza di valutazione.L'eventuale addio di Pogba spalancherebbe le porte all'arrivo di Milinkovic: le prossime potrebbero essere ore decisive per capirne di più.