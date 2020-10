Intervistato da Dazn al termine della partita pareggiata per 1-1 contro l'Inter il centrocampista della Lazio, Sergej Milinkovic-Savic ha commentato così la gara.



MALE IL PRIMO TEMPO - "Nel primo tempo non abbiamo giocato bene, nello spogliatoio ci siamo parlati e abbiamo cambiato mentalità. Siamo entrati meglio e siamo riusciti a prendere il punto. Questo gol ci ha aiutato a giocare con meno pressione, l'importante comunque è stato segnare e portare a casa il punto".



L'ESPULSIONE DI IMMOBILE - "Cos'è successo? Un po' di confusione, ma non credo che Ciro abbia dato una botta così forte. Vidal si è buttato bene, ma vedremo dentro".



INFORTUNI - "Meno male che c'è la sosta. Ora abbiamo questa pausa poi inizierà anche la Champions che abbiamo aspettato. Daremo il massimo per andare avanti".