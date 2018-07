Milinkovic-Savic è l’obiettivo principe della Juventus per rafforzare la linea mediana in estate. Quello del centrocampista serbo della Lazio è il primo nome fatto da Massimiliano Allegri nel corso del meeting con la dirigenza del club bianconero tenuto lo scorso maggio, e da allora Marotta eOggi Lotito ha avvertito sia i bianconeri, sia tutte le altre squadre interessate a Milinkovic-Savic, nuovo ‘Mister 100 milioni’. “Pagare moneta vedere cammello”, ha ribadito il presidente della Lazio e la Juve questo lo sa bene. La strategia dei bianconeri per arrivare a Milinkovic-Savic però non riguarda solo l’offerta da presentare ai biancocelesti ma coinvolge anche la ragnatela tessuta con l’agente del calciatore e il resto dell’entourage che ruota attorno alla stella serba. Il piano della Juve, tra l’altro, è già stato attuato con gli affari Pogba ed Emre Can.