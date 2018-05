Dopo un incontro con gli studenti di una scuola romana, il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic ha parlato al canale tematico bianco-celeste: "Per me è stata una bella mattinata, con dei bravi ragazzi. Sono felice che abbiano parlato in tanti in inglese, perché non è molto frequente qui. Speriamo di andare presto in un'altra scuola. Non mi aspettavo che ci fosse un boato di entusiasmo dopo aver detto che il mio idolo è Zlatan Ibrahimovic, credevo per loro fosse un giocatore italiano. Non mi aspettavo amassero un calciatore svedese. Crotone e Inter? Sono pronto, queste partite per noi sono la vita, tutti vogliamo andare in Champions. Vogliamo vincere a Crotone, poi aspettiamo tutti allo stadio, ci aiuterebbe la loro presenza, poi potremmo festeggiare tutti insieme".