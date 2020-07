Un Milinkovic Savic scuro in volto, dolorante, quello uscito dallo scontro con il Milan. Una sua vecchia ammiratrice di mercato: i rossoneri con Leonardo al timone avevano provato a far vacillare Claudio Lotito con 80 milioni sul tavolo. Lo United in passato ne aveva proposti 75, ora sul serbo c'è il Psg.



MERCATO LAZIO - L'umore del serbo non è dei migliori, come quello di tutto lo spogliatoio, ma le sirene di mercato arriveranno tra poco. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Psg potrebbe lanciare l'assalto a breve, anche per evitare che Chelsea e Real Madrid mettano la freccia per Milinkovic Savic.