Prima volta con la maglia dell'Al-Hilal per l'ex centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic, seppur amichevole, ma non da ricordare. Vince la Dinamo Kiev per 1-0 grazie alla rete del 30enne Vitaliy Buyalskiy. Oltre al serbo, il tecnico Jorge Jesus ha schierato Kalidou Koulibaly al centro della difesa e Ruben Neves, pagato 55 milioni di euro dal Wolverhampton, a centrocampo, ma i tre non sono bastati ad avere la meglio sugli avversari. .