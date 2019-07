Il Paris Saint Germain non molla per Sergej Milinkovic-Savic. La squadra francese, ormai rassegnata a perdere Neymar, sta preparando l’assalto al centrocampista serbo, da sferrare non appena avrà incassato della liquidità dalla cessione del brasiliano. A quel punto sarà facile fare un’offerta in grado di soddisfare il presidente della Lazio Claudio Lotito. La situazione si riflette perfettamente nelle quote sul futuro di Milinkovic, dove il PSG è la prima opzione, data a 1,90 su Sisal Matchpoint. Forte anche la candidatura della Juventus, ormai fuori dalla corsa per Pogba e data, come riporta Agipronews, a 2,10. Le cronache del calciomercato dicono che ci sia anche l’Inter sulle tracce del centrocampista, ma per il momento i nerazzurri rimangono più indietro, dati a 4,50.