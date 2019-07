Le prossime settimane potrebbero essere quelle decisive per il futuro di Sergej Milinkovic-Savic. Secondo quanto riportato da Il Tempo, infatti, è atteso a Roma nei prossimi giorni l'agente del giocatore, Mateja Kezman per provare ad aprire ad una cessione del suo assistito. Inter, Juventus, Paris Saint Germain e Manchester United restano in forte corsa per lui.