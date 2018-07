La Juventus ha nel mirino un nuovo tesoretto con cui realizzare altri colpi "top" in entrata. Secondo quanto riporta Sportitalia, i bianconeri sacrificheranno Rugani, Higuain, ma anche Pjanic se arrivasse un'offerta da 100 milioni di euro: al centrocampista bosniaco, dalla sua, non importerebbe approdare in un club che giochi o meno la Champions League. Con oltre 200 milioni in cassa, da Torino partirebbe così l'assalto per un nuovo innesto a centrocampo. Il chiodo fisso è Sergej Milinkovic-Savic: con questo tesoretto la Juve potrebbe assecondare le richieste economiche della Lazio per il serbo.