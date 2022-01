Doppietta e assist per Sergej Milinkovic-Savic contro l'Empoli nel 3-3 dell'Olimpico, tra cui il colpo di testa che ha segnato il pareggio nel finale. Queste le dichiarazioni a caldo del centrocampista della Lazio: "Peccato, abbiamo perso due punti importanti per iniziare bene l'anno. Alla fine ci abbiamo provato dando tutto, purtroppo non è andata come volevamo. Ci teniamo il punto, impariamo da ciò che abbiamo sbagliato e andiamo alla prossima partita."



I BLACKOUT - "Difficile da spiegare, ci capita spesso. Dobbiamo vedere bene dai video dove abbiamo sbagliato e non commettere gli stessi errori nelle prossime sfide".



IL CARATTERE - "Quello è buono, ma dobbiamo tirarlo fuori non solo quando siamo in svantaggio, ma quando entriamo in campo. Dobbiamo noi andare in vantaggio, non essere costretti a rincorrere gli avversari. Dobbiamo preparare molto meglio le gare".



REGALO PER IL 2022 - "Vogliamo finire nelle prime 4, è dura ma faremo il massimo per stare là!"