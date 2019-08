Milinkovic day-by-day. L'argomento Milinkovic Savic in casa Lazio viene monitorato praticamente ogni giorno, la chiusura del calciomercato inglese ha allontanato alcune pretendenti ma non tutte. E il serbo rimane al centro di molti discorsi di calciomercato.



MERCATO LAZIO - I movimenti milionari tra Francia e Spagna, come riporta il Messaggero, accendono i riflettori sul centrocampista della Lazio, da sempre oggetto del desiderio del Psg. Sergej sembra convinto di poter rimanere un altro anno, ma il suo agente non smette di chiacchierare con Leonardo. Lotito sembra sicuro di confermarlo e di adeguargli in maniera sostanziosa il contratto con ricchi bonus, a meno di un'offerta indecente. Una situazione che potrebbe cambiare velocemente, e che va monitorata con attenzione.