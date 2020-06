Il mercato comincia ad entrare nel vivo, con i soliti big in casa Lazio tentati da offerte e proposte dall'estero. Su tutti Milinkovic Savic: il centrocampista serbo è al centro di intrecci di calciomercato di lungo termine: in vantaggio sembra essere il Psg, che, per ora, si tiene lontano dai 100 milioni richiesti da Lotito.



MERCATO LAZIO - Non solo, per l'uomo di mercato del club parigino, Leonardo, non ci saranno follie. Lo spiega ai microfoni de Le Journal du Demanche: “Non credo che ci saranno trasferimenti da 100 milioni di euro. Nessuno può spendere un sacco di soldi, nemmeno noi. Ci sarà un anno di transizione, è un’evoluzione naturale”. Messaggio a Lotito?