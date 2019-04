Intervistato da Goal.com prima di Milan-Lazio di campionato, Sergej Milinkovic-Savic aveva parlato del suo presente in maglia biancoceleste e del suo futuro. Parole che, a distanza di due settimane sono ancora attuali dopo l'espulsione rimediata contro il Chievo e le voci sul suo futuro.



LE CRITICHE - "La prima volta fu in Lazio-Cagliari, ho segnato dopo tanto tempo. Mi mancava il gol e quando l'ho trovato ho tolto tante pressioni che sentivo addosso perché la gente iniziava a criticare. Io leggo tanto, è quello il mio problema. Guardavo sempre avanti, anche se era un periodo brutto. Segno meno perché gioco più indietro, ma non è un problema se aiuta la squadra a vincere. Quello viene prima".



MERCATO - "Le voci di mercato? Sapevo che sarei rimasto qui, anche negli ultimi giorni di mercato io ero già concentrato sulla Lazio. Ho letto le parole del presidente e le voci di mercato, ma sicuramente non mi hanno dato fastidio perchè ero certo che sarei rimasto. Ora non ci penso al mercato, resto concentrato su questi ultimi obiettivi, sul provare a raggiungere la Champions e sull'andare avanti in Coppa Italia. Daremo tutto perché vogliamo tanto il quarto posto".