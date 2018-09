Tare, prima della sfida di Europa League tra Lazio e Apollon Limassol, si è voluto esporre in maniera chiara e inequivocabile: Milinkovic-Savic rinnoverà il suo contratto con la Lazio. I contatti con l'agente del giocatore, Mateja Kezman, hanno prodotto un accordo che andrà solo ratificato nei prossimi giorni, presumibilmente già a metà della prossima settimana.



CIFRE E DETTAGLI - La Lazio è tranquilla, vanno limati solo gli ultimi dettagli prima di dare un forte segnale di forza e continuità all'ambiente biancoceleste. Sergej rinnoverà il suo contratto fino al 2023, con un sostanzioso adeguamento dell'ingaggio che arriverà a toccare quota 3 milioni. Sono previsti anche dei bonus come la qualificazione alla Champions League, il numero di gol e di presenze per arrivare a una cifra massima di altre 500.000 euro.



NIENTE CLAUSOLA - La questione è stato in ballo per alcune settimane. Da un parte il giocatore e i suoi rappresentati hanno paventato la possibilità, dall'altra la Lazio si è mostrata piuttosto ferma nella propria posizione avversa. Nel nuovo contratto del centrocampista serbo non sarà inserita alcuna clausola rescissoria. Sarà quindi il presidente Lotito a fare il prezzo la prossima estate, perchè Savic rimane sempre un potenziale uomo mercato visto il folto numero di pretendenti. A partire da Milan e Juventus che avevano avuto più di un contatto con gli agenti di Sergej nei mesi scorsi e avranno ancora sulla loro strada un osso duro come il patron del club biancoceleste.