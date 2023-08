Non una buona partenza perin Arabia Saudita che nel corso della sfida fra il suoè stato protagonista di un brutto episodio che rischia di lasciarlo lontano dai campi da gioco per qualche giornata. Al minuto 75 l'ex centrocampista della Lazio è arrivato a muso duro con il difensore avversario Oumare, dopo un durissimo confronto faccia a faccia ha esagerato rifilandogli una testata. Rosso immediato e probabile lunga sanzione in arrivo. Ecco il video dell'episodio.